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За тиждень підрозділи МВС понад 800 разів виїжджали на ліквідацію наслідків обстрілів

Вдалося врятувати майже 150 цивільних.

За тиждень підрозділи МВС понад 800 разів виїжджали на ліквідацію наслідків обстрілів
Рятувальник на місці обстрілу
Фото: ДСНС

Підрозділи МВС здійснили понад 800 виїздів на ліквідацію наслідків російських обстрілів від початку цього тижня.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Іван Виговський, пошкоджені сотні житлових будинків та заклади освіти, були удари по звичайних ринках та зупинках громадського транспорту.

Уночі росіяни атакували девʼять багатоквартирних будинків у Херсоні, Запоріжжі, на Донеччині та в Сумах. Є постраждалі та загиблі. Ворог масовано бʼє по енергетиці.

Лише цього тижня завдяки оперативній і злагодженій роботі рятувальників та поліцейських вдалося врятувати 148 цивільних. Ще майже 900 людей отримали допомогу психологів системи МВС.

На місцях ліквідації наслідків обстрілів регулярно працюють мобільні сервісні центри МВС та Державна міграційна служба. Щодня працівники надають десятки консультацій щодо швидкого відновлення втрачених документів або вибракування знищеного транспорту.

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