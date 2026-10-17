Інформації про постраждалих наразі немає.

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Російські війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури у Дніпрі. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Інформацію про наслідки російського обстрілу з'ясовують.

Сьогодні, 17 жовтня, російські війська атакували чотири райони Дніпропетровської області артилерією, FPV-дронами та керованою авіабомбою. Унаслідок обстрілів постраждали троє людей, пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, гаражі, дитячий садок і лінія електропередачі.

Також у Синельниківському районі через атаку безпілотника виникла пожежа, у Криворізькому районі пошкоджений газогін, а в Дніпровському – будинок культури.