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​Росіяни атакували об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі

Інформації про постраждалих наразі немає.

​Росіяни атакували об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

Російські війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури у Дніпрі. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Інформацію про наслідки російського обстрілу з'ясовують.

Сьогодні, 17 жовтня, російські війська атакували чотири райони Дніпропетровської області артилерією, FPV-дронами та керованою авіабомбою. Унаслідок обстрілів постраждали троє людей, пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, гаражі, дитячий садок і лінія електропередачі.

Також у Синельниківському районі через атаку безпілотника виникла пожежа, у Криворізькому районі пошкоджений газогін, а в Дніпровському – будинок культури.

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