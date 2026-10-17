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Росія за день атакувала Україну понад 150 безпілотниками та ракетами: скільки цілей збила ППО

Серед дронів, які запустила ворожа армія, було 25 реактивних.

Росія за день атакувала Україну понад 150 безпілотниками та ракетами: скільки цілей збила ППО
Ілюстративне фото
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Упродовж дня 17 жовтня російські війська атакували Україну 157 ударними безпілотниками та шістьма ракетами типу S-8000 "Бандероль"/"Дань-Т". Українська протиповітряна оборона збила або подавила 140 БпЛА та всі шість ракет.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Серед безпілотників, якими атакувала Росія, було 25 реактивних. Із них 22 вдалося збити або подавити. До атаки також залучили дрони типу "Гербера" та безпілотники інших типів.

Станом на 22:00 у повітряному просторі України залишалися близько 30 ударних безпілотників. Повітряні сили закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

  • 17 жовтня в Україні запустили нову функцію в застосунку "Повітряна тривога" – карту орієнтовного руху російських ракет і безпілотників. Вона показує приблизне розташування та напрямок руху окремих типів повітряних цілей, зокрема крилатих ракет, "Бандеролей" і "Шахедів".
  • У Міністерстві оборони наголошують, що карта не відображає точних координат і не працює в режимі реального часу. Інформація може надходити із затримкою, а частина загроз, зокрема балістичні ракети, не відображається. 
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