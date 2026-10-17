По Харкову вдарила ворожа балістика та дрони (оновлено)

Є інформація про постраждалих.

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Російські війська, за попередніми даними, завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. Інформацію про наслідки атаки уточнюють.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначив, що одна людина потребує допомоги лікарів. Вже о 21:15 ця кількість збільшилась до двох: 66-річний та 42-річний чоловіки отримали поранення і були госпіталізовані.

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О 21:35 мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що удар був на межі 2 районів – Слобідського та Основ'янського. Постраждалих вже четверо: третя – 26-річна жінка, четверта –25-річна жителька, у якої була гостра реакція на стрес.

О 22:20 Терехов проінфформував про влучання ворожого безпілотника по Слобідському району.

Сьогодні, 17 жовтня, також зафіксували влучання російського дрона у Шевченківському районі Харкова.

За уточненою інформацією, "приліт" зафіксовано в землю поблизу житлового будинку. Локалізовано пожежу утеплювача фасаду 5-ти поверхового житлового будинку. Обійшлося без постраждалих.

Раніше Синєгубов про влучання в 5-ти поверховий будинок і загоряння.