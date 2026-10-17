Сибіга про рішення США: нерішучість у тиску на Росію лише затягує війну

На думку міністра, російська сторона ігноруватиме заклики до миру, якщо вони супроводжуються нерішучістю.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що заклики до миру не матимуть ефекту без реального тиску на Москву.

Про це міністр написав в соцмережі X.

"Нерішучість посилає агресору хибний сигнал. Вона лише затягує війну. Ліндсі Грем це добре розумів", – зазначив Сибіга.

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Він також зауважив що будь-який змістовний діалог із Росією має починатися з реального тиску та демонстрації сили. Сибіга додав, що погрози посилити тиск без конкретних дій, так само як і відкладені рішення, у Москві не сприймають серйозно.

Коментуючи рішення, ухвалені напередодні у США, глава української дипломатії зауважив: якщо вони викликають схвалення в Росії, то це навряд чи пов'язано з ефективним тиском, спрямованим на припинення війни.

Що передувало?

У вересні 2026 року президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану. Документ передбачає 100-відсоткові мита на товари з п’яти країн, які найбільше імпортують російську нафту, а також 500-відсоткові мита на російські товари та санкції проти низки російських суб’єктів.

Кінцевий термін для виконання відповідних положень спливав 18 жовтня 2026 року. Однак Трамп скористався передбаченим законом правом відмовитися від застосування цих обмежень, заявивши, що наразі це відповідає національним інтересам США. Водночас його рішення не скасовує санкцій проти Росії, запроваджених раніше іншими указами американської адміністрації