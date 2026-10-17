Бабіш назвав катастрофічними результати своєї партії на виборах до Сенату Чехії

Партія ANO прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша не здобула жодного мандата в другому турі виборів до Сенату, попри те, що висунула найбільшу кількість кандидатів. Бабіш назвав результати катастрофічними та заявив про необхідність перезавантаження політичної сили.

Про це повідомляє чеське видання iDNES.

У другому турі сенатських виборів ANO представляли 13 кандидатів, однак жоден із них не зміг перемогти. На цих виборах партія боролася за збереження одного мандата, але зрештою втратила і його.

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"Для нашого руху результат катастрофічний. Як на муніципальних, так і на сенатських виборах», – заявив Бабіш на пресконференції після оголошення результатів.

За словами прем’єра, керівництво партії має проаналізувати причини поразки та оцінити роботу регіональних осередків. Він припустив, що деякі місцеві організації надто покладалися на популярність бренду ANO, вважаючи перемогу гарантованою.

Серед інших причин невдачі Бабіш назвав недостатньо швидке виконання урядових обіцянок, зокрема щодо скасування абонентської плати за суспільне мовлення. Також він заявив про кампанію проти своєї політичної сили та об’єднання опозиційних партій.

Водночас прем’єр відкинув припущення, що на результати вплинули політика його уряду або діяльність коаліційних партнерів Основну відповідальність за поразку він поклав на регіональні структури партії.

Бабіш заявив, що керівництво ANO оцінить ситуацію та визначить подальші кроки. Конкретних рішень щодо регіональних осередків він поки не оголосив.