«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
ГоловнаПолітика

Бабіш назвав катастрофічними результати своєї партії на виборах до Сенату Чехії

Партія ANO прем’єр-міністра Чехії не здобула жодного мандата в другому турі виборів.

Бабіш назвав катастрофічними результати своєї партії на виборах до Сенату Чехії
Андрей Бабіш
Фото: EPA/UPG

Партія ANO прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша не здобула жодного мандата в другому турі виборів до Сенату, попри те, що висунула найбільшу кількість кандидатів. Бабіш назвав результати катастрофічними та заявив про необхідність перезавантаження політичної сили.

Про це повідомляє чеське видання iDNES.

У другому турі сенатських виборів ANO представляли 13 кандидатів, однак жоден із них не зміг перемогти. На цих виборах партія боролася за збереження одного мандата, але зрештою втратила і його.

Реклама

"Для нашого руху результат катастрофічний. Як на муніципальних, так і на сенатських виборах», – заявив Бабіш на пресконференції після оголошення результатів.

За словами прем’єра, керівництво партії має проаналізувати причини поразки та оцінити роботу регіональних осередків. Він припустив, що деякі місцеві організації надто покладалися на популярність бренду ANO, вважаючи перемогу гарантованою.

Серед інших причин невдачі Бабіш назвав недостатньо швидке виконання урядових обіцянок, зокрема щодо скасування абонентської плати за суспільне мовлення. Також він заявив про кампанію проти своєї політичної сили та об’єднання опозиційних партій.

Водночас прем’єр відкинув припущення, що на результати вплинули політика його уряду або діяльність коаліційних партнерів Основну відповідальність за поразку він поклав на регіональні структури партії.

Бабіш заявив, що керівництво ANO оцінить ситуацію та визначить подальші кроки. Конкретних рішень щодо регіональних осередків він поки не оголосив.

  • 16-17 жовтня у Чехії відбувались вибори третини складу 81-місного Сенату.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies