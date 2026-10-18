«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони України знищили понад 2 тисячі російських окупантів за добу, – Генштаб

Загальні бойові втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,565 млн військових.

Сили оборони України знищили понад 2 тисячі російських окупантів за добу, – Генштаб
Фото: скрин відео

За минулу добу українські захисники знищили 27 артилерійських систем та 2 090 російських солдатів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 18 жовтня 2026 року загальні бойові втрати російських військ становлять:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу — близько 1 565 060 (+2 090) осіб;
  • танків — 12 416 (+1);
  • бойових броньованих машин — 25 561 (+7);
  • артилерійських систем — 51 293 (+27);
  • реактивних систем залпового вогню — 2 224 (+3);
  • засобів протиповітряної оборони — 1 711 (+1);
  • літаків — 449 (+6);
  • гелікоптерів — 356;
  • наземних робототехнічних комплексів — 2 968 (+6);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 568 358 (+1 372);
  • крилатих ракет — 5 134 (+4);
  • кораблів і катерів — 35;
  • підводних човнів — 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 164 246 (+363);
  • спеціальної техніки — 4 835 (+5).

Дані уточнюються.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies