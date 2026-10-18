З 24 лютого 2022 року до 18 жовтня 2026 року загальні бойові втрати російських військ становлять:

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За минулу добу українські захисники знищили 27 артилерійських систем та 2 090 російських солдатів.

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Загальні бойові втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,565 млн військових.

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