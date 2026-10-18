За минулу добу українські захисники знищили 27 артилерійських систем та 2 090 російських солдатів.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 18 жовтня 2026 року загальні бойові втрати російських військ становлять:
- особового складу — близько 1 565 060 (+2 090) осіб;
- танків — 12 416 (+1);
- бойових броньованих машин — 25 561 (+7);
- артилерійських систем — 51 293 (+27);
- реактивних систем залпового вогню — 2 224 (+3);
- засобів протиповітряної оборони — 1 711 (+1);
- літаків — 449 (+6);
- гелікоптерів — 356;
- наземних робототехнічних комплексів — 2 968 (+6);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 568 358 (+1 372);
- крилатих ракет — 5 134 (+4);
- кораблів і катерів — 35;
- підводних човнів — 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 164 246 (+363);
- спеціальної техніки — 4 835 (+5).
Дані уточнюються.