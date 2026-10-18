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На Вінниччині через російську атаку пошкоджено критичну інфраструктуру

В регіоні запровадили аварійні відключення.

На Вінниччині через російську атаку пошкоджено критичну інфраструктуру
перша заступниця голови ОВА Наталя Заблолтна на місці удару
Фото: скриншот

Внаслідок нічної повітряної атаки РФ на Вінниччині пошкоджена критична інфраструктура. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. В регіоні запровадили аварійні відключення.

Про це повідомила очільниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

За її словами, по області застосовані аварійні відключення світла. Там де це потрібно, критична інфраструктура переходить на резервні джерела живлення.

"Найближчим часом ситуація з електропостачанням залишатиметься нестабільною. Прохання до жителів Вінниччини: не вмикати всі електроприлади одночасно, щоб уникнути штучного перевантаження мережі. Свідоме енергоспоживання – це наша допомога енергетикам", – написала Наталія Заболотна.

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