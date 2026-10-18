Уночі РФ атакувала Україну балістичною ракетою і 180 БпЛА: ППО знищила 152 дрони

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У ніч на 18 жовтня російські війська запустили по Україні балістичну ракету "Іскандер-М" та 180 ударних безпілотників. Зафіксували влучання на 20 локаціях.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

З 18:00 17 жовтня противник атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької області РФ, а також 180 ударними БпЛА типу Shahed, зокрема 26 реактивними, S-8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

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Безпілотники запускали з напрямків Орла, Брянська, Курська, Шаталового, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 152 ворожі безпілотники, серед яких 16 реактивних Shahed, "Гербера" та дрони інших типів.

Фото: Повітряні сили

Влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 20 локаціях. Також на чотирьох локаціях упали уламки збитих цілей.

"Атака триває, в повітряному просторі близько десяти ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", – наголошують у повітряних силах.