Уночі РФ атакувала Україну балістичною ракетою і 180 БпЛА: ППО знищила 152 дрони

У ніч на 18 жовтня російські війська запустили по Україні балістичну ракету "Іскандер-М" та 180 ударних безпілотників. Зафіксували влучання на 20 локаціях.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
З 18:00 17 жовтня противник атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької області РФ, а також 180 ударними БпЛА типу Shahed, зокрема 26 реактивними, S-8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера" та дронами-імітаторами типу "Пародія".
Безпілотники запускали з напрямків Орла, Брянська, Курська, Шаталового, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 152 ворожі безпілотники, серед яких 16 реактивних Shahed, "Гербера" та дрони інших типів.
Влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 20 локаціях. Також на чотирьох локаціях упали уламки збитих цілей.
"Атака триває, в повітряному просторі близько десяти ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", – наголошують у повітряних силах.