«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі РФ атакувала Україну балістичною ракетою і 180 БпЛА: ППО знищила 152 дрони

Зафіксовано влучання на 20 локаціях.

Уночі РФ атакувала Україну балістичною ракетою і 180 БпЛА: ППО знищила 152 дрони
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 18 жовтня російські війська запустили по Україні балістичну ракету "Іскандер-М" та 180 ударних безпілотників. Зафіксували влучання на 20 локаціях.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

З 18:00 17 жовтня противник атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької області РФ, а також 180 ударними БпЛА типу Shahed, зокрема 26 реактивними, S-8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Реклама

Безпілотники запускали з напрямків Орла, Брянська, Курська, Шаталового, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 152 ворожі безпілотники, серед яких 16 реактивних Shahed, "Гербера" та дрони інших типів.

Фото: Повітряні сили

Влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 20 локаціях. Також на чотирьох локаціях упали уламки збитих цілей.

"Атака триває, в повітряному просторі близько десяти ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", – наголошують у повітряних силах.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies