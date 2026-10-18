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МЗС України перепросило перед Литвою через інцидент із дроном

Україна надасть литовським партнерам усю відповідну інформацію для з’ясування обставин. 

МЗС України перепросило перед Литвою через інцидент із дроном
Георгій Тихий
Фото: МЗС України

Україна перепросила через інцидент у повітряному просторі Литви, що стався вранці 18 жовтня. У Міністерстві закордонних справ заявили, що безпілотник міг залетіти на територію країни через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби.

Про це написав у соцмережі Х речник МЗС Георгій Тихий.

"Ми шкодуємо з приводу інциденту, що стався сьогодні вранці в повітряному просторі Литви. Ймовірно, він став наслідком застосування Росією засобів радіоелектронної боротьби, що призвело до відхилення безпілотників від курсу під час операції проти законних військових цілей на території Росії. Ми перепрошуємо за будь-які незручності, ризики та занепокоєння, які могли виникнути через цю подію", - зазначив він. 

Тихий додав, що Україна готова надати литовським партнерам усю відповідну інформацію для з’ясування всіх обставин інциденту. 

"Ми й надалі тісно співпрацюватимемо, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому. Ми щиро вдячні Литві - нашому союзнику - за підтримку України у протидії російській агресії, яка є першопричиною загроз безпеці в нашому регіоні", - додав він. 

Як повідомлялося, сьогодні Литва та Латвія оголошували повітряну тривогу через невідомий дрон. У Литві також тимчасово обмежували польоти в аеропорту Каунаса.

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