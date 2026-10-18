Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
ГоловнаСвіт

У Кенії кількість підтверджених випадків Еболи зросла до семи

Кенійські медики вже виявили та ізолювали 128 із 130 ідентифікованих контактних осіб.

У Кенії кількість підтверджених випадків Еболи зросла до семи
Африка
Фото: EPA/UPG

Кенійська влада підтвердила чотири нові випадки інфікування вірусом Ебола, серед яких троє медичних працівників. 

Про це повідомив Африканський центр із контролю та профілактики захворювань, передає Bloomberg.

Загальна кількість підтверджених випадків у країні зросла до семи, включно з одним летальним. Четвертим із нововиявлених хворих виявився член родини першого пацієнта, який помер раніше.   

Усі чотири пацієнти перебували на карантині як контактні особи. Вони зараз отримують підтримувальне лікування в спеціалізованому закладі. 

Кенійські медики вже виявили та ізолювали 128 із 130 ідентифікованих контактних осіб і продовжують пошуки ще двох людей. Влада наголошує, що ознак поширення вірусу серед населення наразі немає.   

  • Перший в історії країни випадок Еболи Кенія зафіксувала раніше цього місяця. Інфікований штамом Бундібугіо громадянин Кенії прибув літаком до Найробі з Уганди, куди в'їхав із Демократичної Республіки Конго. 
  • Під час перевірки в аеропорту симптомів у чоловіка не виявили, однак пізніше його госпіталізували до приватної лікарні, де він помер за кілька днів.   
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies