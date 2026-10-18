У Кенії кількість підтверджених випадків Еболи зросла до семи

Кенійські медики вже виявили та ізолювали 128 із 130 ідентифікованих контактних осіб.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Кенійська влада підтвердила чотири нові випадки інфікування вірусом Ебола, серед яких троє медичних працівників.

Про це повідомив Африканський центр із контролю та профілактики захворювань, передає Bloomberg.

Загальна кількість підтверджених випадків у країні зросла до семи, включно з одним летальним. Четвертим із нововиявлених хворих виявився член родини першого пацієнта, який помер раніше.

Усі чотири пацієнти перебували на карантині як контактні особи. Вони зараз отримують підтримувальне лікування в спеціалізованому закладі.

Кенійські медики вже виявили та ізолювали 128 із 130 ідентифікованих контактних осіб і продовжують пошуки ще двох людей. Влада наголошує, що ознак поширення вірусу серед населення наразі немає.