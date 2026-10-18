Під час протестів проти подорожчання життя поранення дістали 150 поліцейських.

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У Франції під час масштабних заворушень у суботу, 17 жовтня, затримали близько 1,8 тисячі людей. Поранення дістали 150 поліцейських, також є постраждалі серед пожежників.

Про це повідомляє газета Le Figaro з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Франції.

Фото: EPA/UPG

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Фото: EPA/UPG

У суботу в Парижі та інших великих містах країни відбулися протести проти подорожчання життя. У багатьох випадках демонстрації переросли в масові заворушення. Учасники громили магазини, підпалювали автомобілі та будівлі. Значних пошкоджень зазнали історичні центри міст.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Зокрема, у місті Лімож пожежа серйозно пошкодила будівлю міської мерії. Гасіння тривало всю ніч.

Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню заявив про 1200 затримань і 150 поранених правоохоронців. Міністр юстиції Жеральд Дарманен закликав до "надзвичайно жорсткої" відповіді на заворушення.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG