У Франції під час масштабних заворушень у суботу, 17 жовтня, затримали близько 1,8 тисячі людей. Поранення дістали 150 поліцейських, також є постраждалі серед пожежників.
Про це повідомляє газета Le Figaro з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Франції.
У суботу в Парижі та інших великих містах країни відбулися протести проти подорожчання життя. У багатьох випадках демонстрації переросли в масові заворушення. Учасники громили магазини, підпалювали автомобілі та будівлі. Значних пошкоджень зазнали історичні центри міст.
Зокрема, у місті Лімож пожежа серйозно пошкодила будівлю міської мерії. Гасіння тривало всю ніч.
Прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню заявив про 1200 затримань і 150 поранених правоохоронців. Міністр юстиції Жеральд Дарманен закликав до "надзвичайно жорсткої" відповіді на заворушення.
- 17 жовтня в Бельгії протести в Брюсселі та Льєжі переросли в сутички з поліцією. У столиці демонстранти підпалювали сміття, пошкоджували майно та розбили вікна штаб-квартири брюссельського осередку Соціалістичної партії. Правоохоронці застосували сльозогінний газ і затримали близько десяти людей. У Льєжі для розгону протестувальників використали водомет.