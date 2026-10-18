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Польща двічі підіймала військову авіацію через російські атаки на Україну

Жителі Люблінського та Підкарпатського воєводств отримували попередження про загрозу. 

Польща двічі підіймала військову авіацію через російські атаки на Україну
Фото: EPA/UPG

У Польщі від початку доби двічі активували військову авіацію на тлі російських повітряних атак на Україну. Жителів двох воєводств попереджали про загрозу.

Про це повідомив Урядовий центр безпеки Польщі (RCB) у соцмережі X.

Спочатку сповіщення отримали жителі Люблінського воєводства. У повідомленні RCB зазначили, що російська повітряна атака на Україну триває, ситуацію контролюють, а в повітряному просторі Польщі діє військова авіація. Згодом тривогу для цього регіону скасували.

Через кілька годин RCB знову повідомив про загрозу та роботу військової авіації. Цього разу попередження надійшли жителям Підкарпатського воєводства. Приблизно через годину тривогу в регіоні також скасували.

  • У Люблінському воєводстві Польщі вранці 18 жовтня розпочали пошукову операцію через підозру, що вночі невідомий об’єкт міг порушити повітряний простір країни.
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