Росіяни атакували житловий будинок в Одесі, є поранена (оновлено)

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Наслідки атаки РФ по Одесі

Російська армія 18 жовтня вдарила по Одесі. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

"Ворог атакував Одесу", – повідомив Лисак.

За інформацією очільника МВА, пошкоджений житловий будинок.

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Очільник ОВА Олег Кіпер пізніше додав, що унаслідок удару пошкоджено дах багатоповерхового житлового будинку. Виникла пожежа.

Наразі відомо про постраждалу 13-річну дівчинку. На місці працюють усі відповідні служби.

За інформацією прокуратури Одеської області, через атаку РФ пошкоджено дах та верхні поверхи 19-поверхового житлового будинку.

Внаслідок ворожого удару виникла пожежа. Частково зруйновано дві мансардні квартири та дахова котельня. Рятувальники оперативно загасили загорання, недопустивши його поширення.

Потерпілу в стані середньої тяжкості доставили до лікарні. На місці правоохоронці документують воєнні злочини.