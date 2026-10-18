Росіяни атакували житловий будинок в Одесі, є поранена (оновлено)

Російська армія 18 жовтня вдарила по Одесі. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.
"Ворог атакував Одесу", – повідомив Лисак.
За інформацією очільника МВА, пошкоджений житловий будинок.
Очільник ОВА Олег Кіпер пізніше додав, що унаслідок удару пошкоджено дах багатоповерхового житлового будинку. Виникла пожежа.
Наразі відомо про постраждалу 13-річну дівчинку. На місці працюють усі відповідні служби.
За інформацією прокуратури Одеської області, через атаку РФ пошкоджено дах та верхні поверхи 19-поверхового житлового будинку.
Внаслідок ворожого удару виникла пожежа. Частково зруйновано дві мансардні квартири та дахова котельня. Рятувальники оперативно загасили загорання, недопустивши його поширення.
Потерпілу в стані середньої тяжкості доставили до лікарні. На місці правоохоронці документують воєнні злочини.
- Уночі 18 жовтня російські окупанти завдали удару по енергоінфраструктурі Одеської області. Виникли перебої з енергопостачанням.