Reuters: Новий міністр оборони Ірану пригрозив США масштабною відповіддю на можливі удари

Новий міністр перебуває під санкціями ЄС і США.

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Парламент Ірану в неділю, 18 жовтня, затвердив Мехрдада Ахлаккі Кетабчі на посаді міністра оборони. Він замінив Маджида Ебн аль-Резу, який виконував обов'язки на посаді.

Про це повідомляє Reuters.

Кетабчі замінив Маджида Ебн аль-Резу, який виконував обов’язки міністра після загибелі попереднього очільника оборонного відомства Азіза Насірзаде внаслідок ударів США та Ізраїлю в лютому.

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Новий міністр десятиліттями працював в оборонній промисловості Ірану та обіймав керівні посади в аерокосмічному й ракетному секторах. Через діяльність в оборонній галузі Кетабчі перебуває під санкціями США та Євросоюзу.

Під час представлення своєї програми Кетабчі пообіцяв відновити військово-промислову інфраструктуру Ірану, прискорити розроблення оборонних технологій і розширити співпрацю з приватними компаніями.

Водночас він пригрозив США масштабною відповіддю в разі нових ударів.

"Якщо американський ворог знову припуститься прорахунку, відповідь хороброго іранського народу та воїнів ісламу буде несподіваною і масштабною", – заявив міністр.

Кетабчі також сказав, що Тегеран вжив необхідних заходів на випадок можливого застосування США надпотужної авіабомби GBU-43/B, відомої як "матір всіх бомб".

За даними CNN, американські військові розробили плани ударів по Ірану, які можуть передбачати використання цієї бомби проти енергетичної інфраструктури та ядерних об’єктів країни, якщо президент США Дональд Трамп віддасть наказ відновити бойові операції.

Кетабчі закликав американського президента зосередитися на безпечному виведенні американських військ із регіону та попередив про можливі втрати в разі нового удару.