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FT: Російські танкери "тіньового флоту" підробляють координати, щоб уникнути атак України у Чорному морі

Щонайменше 12 підсанкційних танкерів передавали фальшиві координати, щоб приховати своє реальне місцеперебування.

FT: Російські танкери "тіньового флоту" підробляють координати, щоб уникнути атак України у Чорному морі
танкер
Фото: скриншот відео

Російські танкери "тіньового флоту" в Чорному морі передають фальшиві координати, щоб приховати реальні маршрути, аби уникнути українських атак, пише Financial Times.

За даними фахівця з відстеження тіньового флоту Олі Баллінджера з Університетського коледжу Лондона, щонайменше 12 підсанкційних танкерів використовували однакові пристрої для передавання фальшивих координат, хоча самі судна перебували за сотні кілометрів від зазначених місць.

Шість танкерів одночасно передавали дві позиції через автоматичну ідентифікаційну систему AIS, створюючи враження, що судна перебувають у двох місцях одночасно. Такий спосіб введення в оману може свідчити про скоординовані дії.

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Російські танкери "тіньового флоту" давно маніпулюють даними AIS, щоб обходити західні санкції, спрямовані на скорочення нафтових доходів Москви. Тепер судна, ймовірно, адаптують ці методи, щоб уникати ударів українських безпілотників.

Директорка з досліджень Lloyd’s List Intelligence Бріджит Діакун зазначила, що така поведінка є новою для підсанкційних танкерів у регіоні. 

За її словами, це може бути частиною ширшої стратегії Росії із захисту своїх морських активів на тлі посилення дій ЄС проти підсанкційних суден і активніших спроб України перешкоджати російському нафтовому експорту.

Наприкінці вересня Київ заявив, що українські сили уразили понад 300 російських суден протягом 11 тижнів.

Особливо незвичну тактику зафіксували під час проходження танкерами Босфору. Судна ненадовго вмикали справжню супутникову передачу координат, необхідну для проходження протоки, але паралельно транслювали іншу, зафіксовану позицію поблизу її входу. Це могло допомагати приховувати реальний маршрут суден від потенційних атак.

Наприклад, російський нафтовий танкер Pirop 27 серпня одночасно передавав координати поблизу Босфору та повідомляв, що перебуває приблизно за 800 кілометрів звідти, біля узбережжя Туреччини.

На можливе використання однакових пристроїв також вказували повторення ідентичних координат і фіксація всіх повідомлень про місцеперебування на одному часі – 08:13 за всесвітнім координованим часом (UTC).

Більшість із 12 танкерів, які передавали фальшиві координати в Чорному морі, протягом останнього року перейшли під російський прапор. Це означає, що тепер на них поширюються морські правила Москви. Деякі судна обладнали сітками та металевими конструкціями для захисту від атак дронів.

Крім того, понад 30 танкерів "тіньового флоту" впродовж літа змінили назви на російські слова, що позначають дорогоцінне каміння, зокрема "Гагат", "Лабрадор" і "Сапфір".

За оцінкою старшої аналітикині компанії Windward Мішель Візе-Бокман, із липня до вересня понад 80 суден перейшли під російський прапор. Вона назвала це найчіткішим сигналом того, що Росія прагне посилити контроль над власними морськими перевезеннями та логістикою.

Windward оцінює чисельність тіньового флоту у 1229 суден дедвейтом понад 20 тисяч тонн. Понад три чверті з них перебувають під санкціями США, Великої Британії або ЄС.

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