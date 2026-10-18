На Херсонщині під час розмінування поранені двоє саперів ДСНС

Поблизу Бобрового Кута здетонував вибуховий пристрій. Один із рятувальників зазнав перелому гомілки та ампутації пальців на нозі.

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На Харківщині жінка підірвалась на міні

На Херсонщині під час робіт із розмінування поблизу Бобрового Кута здетонував вибуховий пристрій. Унаслідок вибуху поранення отримали двоє працівників ДСНС України.

Про це повідомила поліція Херсонської області.

У 39-річного рятувальника діагностували уламкові поранення, перелом гомілки та ампутацію пальців на лівій нозі.

Його 44-річний колега отримав уламкові поранення та контузію.