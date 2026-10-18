На Херсонщині під час розмінування поранені двоє саперів ДСНС

На Херсонщині під час робіт із розмінування поблизу Бобрового Кута здетонував вибуховий пристрій. Унаслідок вибуху поранення отримали двоє працівників ДСНС України.
Про це повідомила поліція Херсонської області.
У 39-річного рятувальника діагностували уламкові поранення, перелом гомілки та ампутацію пальців на лівій нозі.
Його 44-річний колега отримав уламкові поранення та контузію.
- Минулої доби російські війська атакували населені пункти Херсонської області авіацією, безпілотниками та артилерією. Унаслідок обстрілів поранення дістали 32 людини, зокрема дитина.