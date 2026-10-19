Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
ГоловнаСуспільствоВійна

​Українські військові вперше евакуювали пораненого бійця за допомогою повітряного дрона

Важкий гексакоптер зміг виконати евакуацію. 

​Українські військові вперше евакуювали пораненого бійця за допомогою повітряного дрона
Фото: Скриншот відео

Сили оборони провели першу в світі повітряну евакуацію пораненого військового з лінії фронту за допомогою дрона.

Про це повідомила 92 окрема штурмова бригада імені Івана Сірка.

Піхотинець 30-ї ОМБ отримав поранення на позиції. Через високу активність ворожих дронів і заміновану місцевість евакуювати його за допомогою вже традиційних НРК було неможливо. Тоді бійці роти безпілотних наземних систем 92 ОШБр вирішили використали повітряний дрон.

Важкий гексакоптер зміг виконати евакуацію, зберігаючи стійкість у повітрі, та врятував захисника.

"Пілотував дроном оператор БпЛА 30-ї ОМБР. Операція завершилася успішно - пораненого врятували! Зараз він проходить лікування та реабілітацію, його життю вже нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies