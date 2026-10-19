​Українські військові вперше евакуювали пораненого бійця за допомогою повітряного дрона

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Сили оборони провели першу в світі повітряну евакуацію пораненого військового з лінії фронту за допомогою дрона.

Про це повідомила 92 окрема штурмова бригада імені Івана Сірка.

Піхотинець 30-ї ОМБ отримав поранення на позиції. Через високу активність ворожих дронів і заміновану місцевість евакуювати його за допомогою вже традиційних НРК було неможливо. Тоді бійці роти безпілотних наземних систем 92 ОШБр вирішили використали повітряний дрон.

Важкий гексакоптер зміг виконати евакуацію, зберігаючи стійкість у повітрі, та врятував захисника.

"Пілотував дроном оператор БпЛА 30-ї ОМБР. Операція завершилася успішно - пораненого врятували! Зараз він проходить лікування та реабілітацію, його життю вже нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.