Капітану судна РФ повідомили про підозру у воєнному злочині через вивезення українського зерна

Двома рейсами з України вивезено 54 374 тонни зерна: 27 074 тонни у листопаді 2022 року та ще 27 300 тонн у січні 2023 року.

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Капітану російського судна «MATROS POZYNICH» повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

«За даними слідства, він забезпечив незаконне вивезення з тимчасово окупованої території України понад 54 тис. тонн зерна, яким протиправно заволоділи представники держави-агресора», – розповіли у Офісі генпрокурора. За даними СБУ, вивезення зерна відбувалося за рішенням вищого політичного керівництва країни-агресора. Такі дії порушують Женевські конвенції, які забороняють розкрадати майно на окупованих територіях.

Встановили, що у листопаді 2022 року та січні 2023 року капітан забезпечив незаконні заходження судна до закритого Севастопольського морського порту.

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На тимчасово окупованій території на борт судна було завантажено українську пшеницю, яку незаконно вилучили представники держави-агресора. Двома рейсами з України вивезено 54 374 тонни зерна: 27 074 тонни у листопаді 2022 року та ще 27 300 тонн у січні 2023 року.

Вантаж перевозили у напрямку порту Латакія Сирійської Арабської Республіки під виглядом продукції російського походження.

За даними слідства, для приховування фактичного маршруту та заходжень до окупованого Криму капітан періодично вимикав автоматичну ідентифікаційну систему AIS та передавав недостовірні відомості про місцезнаходження судна.

Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 332-1 КК України.

Тривають комплексні заходи для притягнення фігуранта до відповідальності, а також для встановлення інших учасників схеми.