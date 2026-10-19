Wall Street Journal: Путін запропонував Трампу зустріч разом із Сі, щоб обговорити завершення війни вигідно для Кремля

Ні Україні, ні Європі місця в цьому плані нема.

Російський президент Владімір Путін запропонував американському колезі Дональду Трампу і лідеру КНР Сі Цзіньпіну зустрітися в листопаді і обговорити війну проти України. Йдеться про тристоронній діалог на полях майбутнього саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Цей захід відбудеться 18–19 листопада в Шеньчжені – технологічному центрі на півдні Китаю, повідомили джерела The Wall Street Journal.

Цей намір ілюструє прагнення очільника країни-агресора скористатися потеплінням у відносинах зі США та їхнім лідером. Метою Росії є обговорити завершення війни на вигідних для неї умовах.

Співрозмовник журналістів – ексофіцер російської розвідки – стверджує, що Путін зробив Трампу цю пропозицію під час телефонної розмови 9 жовтня. Путінський речник Дмітрій Пєсков підтвердив, що обговорення зустрічі відбуваються. Водночас він сказав, що потенційний порядок денний поки невідомий.

Високопосадовець зі США на умовах анонімності сказав журналістам, що Трамп згоди на цю зустріч не давав. Однак він може схвально поставитися до цієї ідеї. Китайська сторона дипломатичними каналами сигналізувала про згоду на такий саміт.

Білий дім відмовився коментувати цю тему, китайське посольство в США не відповіло на запит про коментар.