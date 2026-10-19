Президентські вибори у Бразилії: Лула і Болсонару на дебатах обізвали одне одного брехунами

Болсонару ходив туди-сюди у Лули за спиною (у полі зору камер), хитав головою, глузливо посміхався та відпускав зневажливі коментарі, поки той говорив.

У Бразилії за тиждень до напруженого другого туру президентських виборів кандидати – очільник країни Луїс Інасіу Лула да Сілва та сенатор правого спрямування Флавіу Болсонару – провели гострі дебати, під час яких вдавалися до особистих образ.

Про це повідомляє France24.

“Хаотичний обмін репліками, в ході якого опоненти неодноразово називали один одного брехунами, звинувачували у корупції та згадували різноманітні скандали, яскраво відобразив атмосферу запеклої передвиборчої кампанії в країні, що потерпає від глибокої поляризації”, – зазначає видання.

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45-річний Болсонару, син колишнього президента, ультраправого політика Жаїра Болсонару, на початку цього місяця несподівано випередив Лулу в першому турі.

Згідно з опитуваннями, у другому турі, що відбудеться 25 жовтня, очікується запекла боротьба.

Суперники обговорювали такі питання, як економіка, громадська безпека, охорона здоров’я, корупція, а також відносини Бразилії зі Сполученими Штатами.

“Бразилія відправить вас на пенсію”, – випалив Болсонару.

Протягом усіх дебатів він намагався вивести опонента з рівноваги: ходив туди-сюди в нього за спиною (у полі зору камер), хитав головою, глузливо посміхався та відпускав зневажливі коментарі, поки той говорив.

Лула назвав Болсонару “завзятим брехуном” і “бандитом”, заявивши, що не хоче стояти поруч із “міліціонером” – натякаючи на ймовірні зв’язки того з воєнізованими угрупованнями в Ріо-де-Жанейро.

Болсонару, який кілька разів згадав про ув’язнення Лули за звинуваченнями в корупції (які згодом були скасовані), відповів, що краще триматися на відстані, “бо можуть поцупити гаманець”.

Лула, якому майже 81 рік, балотується на четвертий термін. Хоча з часу першого туру Болсонару лідирує в опитуваннях, цього тижня його перевага дещо скоротилася: згідно з двома опитуваннями, за нього готові проголосувати 51% виборців, тоді як за Лулу – 49%.