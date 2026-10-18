​Еммануель Макрон засудив насильство протестувальників: «Ніщо його не виправдовує, ніщо його не пояснює»

Президент Франції звернувся до громадян країни через погроми під час протестів

Президент Франції Еммануель Макрон засудив масові прояви насильства під час акцій протесту, заявивши, що всі причетні будуть покарані.

Про це повідомляє RFI.

«Ми всі сьогодні ввечері відчуваємо гнів. Нам також соромно бачити руйнування, які сталися на наших вулицях», заявив він. – Дивлячись на ці зображення, ми всі запитували себе, як французи могли так вчинити з Францією. Ніщо не виправдовує цього, ніщо не пояснює цього».

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Макрон засудив дії «осіб з ультралівих груп, до яких приєдналися численні злочинці» , звинувативши їх у «неприборканому насильстві». Він пообіцяв «повну прозорість» щодо стратегії правоохоронних органів і попередив, що префекти можуть заборонити зібрання для захисту міст.

Він також зазначив, що розуміє «глибокі страждання» молоді та закликав ніколи не плутати протестувальників із «законними вимогами» з тими, хто «знищив, розбив та пограбував».

«Ті, хто зруйнував, повинні заплатити, ті, хто пограбував, повинні відшкодувати збитки», – заявив президент Франції.

У всіх регіонах Франції вже приблизно місяць триваюь протести, які спалахнули через неналежні умови в навчальних закладах, зокрема брак учителів та занедбаний стан будівель. Згодом до протестів долучилися місцеві профспілки.

Фото: EPA/UPG

За даними МВС Франції на вулиці вийшло близько 550 тисяч осіб (організатори протестів кажуть про 800 тисяч). Попри те, що значна частина мітингів починалася мирно, у ключових містах країни спалахнуло насильство, яке супроводжувалося підпалами, сутичками з силовиками та пограбуваннями. Зокрема, у місті Лімож радикали штурмували будівлю міської мерії та підпалили її, внаслідок чого вогонь охопив дах, а 43-метрова дзвіниця ратуші обвалилася.

Le beffroi de la mairie de Limoges, en flammes, s'est effondré https://t.co/tu9UBPS7iI — BFM (@BFMTV) October 17, 2026

У неділю міністерство внутрішніх справ оголосило про 2400 арештів по всій Франції. Тільки в Парижі заарештували 855 осіб, а понад 500 перебувають під вартою поліції.

У ході сутичок 997 поліцейських та жандармів отримали поранення, з них сім – тяжкого ступеня. Правозахисні групи заявили, що під час протестів кілька підлітків отримали від поліцейської зброї поранення «характерні для воєнних дій».