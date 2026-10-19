Літак Austrian Airlines здійснив екстрену посадку через погрозу вибуху

У неділю літак авіакомпанії Austrian Airlines, що прямував із Тель-Авіва до Відня, здійснив екстрену посадку в Софії через повідомлення про загрозу вибуху.
Про це повідомляє DW.
На борту літака Airbus A320 були 51 пасажир і шість членів екіпажу.
За наявною інформацією, поблизу болгарсько-румунського кордону надійшло повідомлення про загрозу вибуху.
“Під час польоту, на кордоні з Румунією, екіпаж повідомив про загрозу вибуху та ухвалив рішення здійснити екстрену посадку в Софії”, – йдеться в заяві Міністерства транспорту Болгарії.
За даними сервісу відстеження польотів Flightradar24, літак Airbus A320, що летів із Тель-Авіва до Відня, о 21:25 змінив курс і попрямував до Софії.
Дані іншої платформи для відстеження авіарейсів, ADS-B Exchange, свідчать, що приблизно в момент зміни курсу екіпаж передав код 7700 – сигнал про виникнення надзвичайної ситуації на борту.
Для супроводу літака у повітря підняли винищувач МіГ-29 ВПС Болгарії.
Як повідомили в Austrian Airlines, після приземлення та евакуації пасажирів Служба безпеки розпочала перевірку літака.
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