Літак Austrian Airlines здійснив екстрену посадку через погрозу вибуху

Літак сів у Софії, для супроводу літака у повітря піднімали винищувач МіГ-29 ВПС Болгарії.

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У неділю літак авіакомпанії Austrian Airlines, що прямував із Тель-Авіва до Відня, здійснив екстрену посадку в Софії через повідомлення про загрозу вибуху.

Про це повідомляє DW.

На борту літака Airbus A320 були 51 пасажир і шість членів екіпажу.

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За наявною інформацією, поблизу болгарсько-румунського кордону надійшло повідомлення про загрозу вибуху.

“Під час польоту, на кордоні з Румунією, екіпаж повідомив про загрозу вибуху та ухвалив рішення здійснити екстрену посадку в Софії”, – йдеться в заяві Міністерства транспорту Болгарії.

За даними сервісу відстеження польотів Flightradar24, літак Airbus A320, що летів із Тель-Авіва до Відня, о 21:25 змінив курс і попрямував до Софії.

Дані іншої платформи для відстеження авіарейсів, ADS-B Exchange, свідчать, що приблизно в момент зміни курсу екіпаж передав код 7700 – сигнал про виникнення надзвичайної ситуації на борту.

Для супроводу літака у повітря підняли винищувач МіГ-29 ВПС Болгарії.

Як повідомили в Austrian Airlines, після приземлення та евакуації пасажирів Служба безпеки розпочала перевірку літака.