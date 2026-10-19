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З окупованої частини Херсонщини вдалося повернути ще 11 українських дітей

Серед врятованих – восьмеро хлопчиків і троє дівчаток віком від 1 року і 1 місяця до 17 років.

З окупованої частини Херсонщини вдалося повернути ще 11 українських дітей
В Україну з російської окупації повернули 12 дітей
Фото: Андрій Єрмак

Ще одинадцятьох дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію. Наразі вони перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Ще одинадцять дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію. Це вісім хлопчиків і три дівчинки віком від 1 року і 1 місяця до 17 років", – ідеться у повідомленні.

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Деякі діти пережили тиск російських окупантів, погрози та спроби нав’язати російську пропаганду. 

Дев’ятирічного хлопчика в окупаційній школі залучали до військової підготовки. Після того, як він намалював синьо-жовтий прапор, співробітники ФСБ погрожували його родині.

Тринадцятирічна Поліна пережила атаку російського бойового дрона біля власного дому. Після цього дівчинка боялася навіть виходити на вулицю.

До порятунку дітей долучилася команда Save Ukraine та партнери в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

З початку року з тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію вже повернули 230 дітей.

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