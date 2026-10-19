7 корпус: росіяни на Гуляйпільському напрямку намагаються прорвати оборону під прикриттям осінньої негоди

Окупанти проводять локальні штурми за участю піхоти, мотоциклів і бронетехніки.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

7-й корпус Десантно-штурмових військ продовжує оборонну операцію на Гуляйпільському напрямку. Російські війська намагаються використати осінню негоду для локальних проривів із використанням піхоти, мотоциклів і бронетехніки.

Про це повідомляє 7-й корпус ДШВ.

Проти українських підрозділів у смузі відповідальності корпусу діють 5-та, 29-та, 35-та та 36-та загальновійськові армії РФ, а також 68-й армійський корпус окупантів.

Реклама

Головною тактикою противника залишається глибока інфільтрація. Росіяни намагаються діяти малими піхотними групами чисельністю від одного до п’яти осіб. Для переміщення піхоти у п’ятикілометровій зоні перед лінією бойового зіткнення періодично використовують мототехніку.

Нещодавно на одній із ділянок українські військові знищили групу 22-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення РФ, підпорядкованої російському ГРУ. Цей підрозділ брав участь у двох чеченських війнах, а також виконував спеціальні завдання на території України у 2014–2022 роках.

Також тривалий час росіяни намагалися накопичувати бронетехніку в межах 20-кілометрової зони від лінії бойового зіткнення.

Протягом останнього тижня, з погіршенням погоди, противник почав проводити локальні штурми із залученням піхоти, мотоциклів та броньованої техніки. Таким чином росіяни намагаються пришвидшити виконання стратегічного завдання — вийти до околиць Запоріжжя та заблокувати обласний центр.

За даними розвідки, підрозділи 5-ї танкової бригади, 37-ї мотострілецької бригади та 64-ї окремої мотострілецької бригади пройшли вишкіл на полігонах і готові до дій із застосуванням військової техніки на напрямку основного удару противника.

Українські підрозділи стримують просування росіян і завдають їм втрат завдяки злагодженій роботі.

У 7-му корпусі зазначають, що для Росії Гуляйпільський напрямок є одним із ключових на півдні України, тому противник залучає достатню кількість особового складу для повноцінного поповнення бойових втрат. За цих умов, ліквідація російських окупантів лише одне із завдань для підрозділів у смузі відповідальності корпусу.