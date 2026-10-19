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Росіяни вдарили безпілотником по парку на Харківщині: шестеро людей загинули, з них - три дитини (оновлено)

На місці працюють екстрені служби. 

Росіяни вдарили безпілотником по парку на Харківщині: шестеро людей загинули, з них - три дитини (оновлено)
Фото: ДСНС

Росіяни вдарили безпілотником по центральному парку Нової Водолаги на Харківщині. В момент атаки там було багато людей, зокрема родин із дітьми.

Станом на 18:22, кількість загиблих зросла до шести. Серед них - троє дітей, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. 

Раніше повідомлялося, що в результаті удару загинули дві жінки та немовля, яке перебувало у дитячому візочку. Щонайменше 15 людей поранені.

"В ці хвилини всі екстрені служби на місці, наші підрозділи надають домедичну допомогу постраждалим та обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Черговий російський удар по цивільних. Атака по дітях, яка не мала жодного військового сенсу", – повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. 

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