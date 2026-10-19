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Росіяни понад 20 разів атакували Дніпропетровщину: є загиблі і поранені

Двоє людей загинули, ще десятеро зазнали поранень.

Росіяни понад 20 разів атакували Дніпропетровщину: є загиблі і поранені
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня 19 жовтня, російські окупанти понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровщини. Відомо про двох загиблих, десятеро людей, серед яких дитина, зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Двоє людей загинули. Десятеро дістали поранень. Серед постраждалих – дитина. Понад 20 разів ворог атакував три райони безпілотниками та артилерією", – ідеться у повідомленні.

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У Дніпрі через російські обстріли пошкоджені інфраструктура та багатоповерхівка. Поранень зазнав 55-річний чоловік. Його госпіталізували.

У Кривому Розі через обстріли РФ понівечені підприємство, логістична компанія, банк, магазини, заклад освіти, багатоквартирні будинки, автівки. 

"Двоє людей загинули. У важкому стані в лікарні перебувають 43-річна жінка та чоловіки 39 і 37 років. У стані середньої тяжкості госпіталізовані хлопець 15 років і 37-річний чоловік. Чоловіки 18, 46, 36 років лікуються амбулаторно", – додає Ганжа.

У Криворізькому районі окупанти били по Зеленодольській громаді.

На Нікопольщині росіяни били по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах. Понівечені автівки та інфраструктура. Постраждала 25-річна жінка.

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