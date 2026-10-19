Головне за понеділок, 19 жовтня: удар по парку на Харківщині, стрілянина в ТЦК в Києві, майже 180 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 177 бойових зіткнень, ворожі обстріли, ліквідація наслідків російської атаки в столиці. Яким запам’ятається 1699-й день повномасштабної війни.

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Росіяни вдарили безпілотником по центральному парку Нової Водолаги на Харківщині. В момент атаки там було багато людей, зокрема родин із дітьми.

Станом на 20:12, за уточненою інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Новій Водолазі загинули двоє дітей і четверо дорослих. Загинули жінки 28, 34 і 36 років, чоловік приблизно 40 років та дівчатка 11 і 1,2 року.

Постраждали на той час 15 людей, з них 7 дітей.

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Раніше повідомлялося, що в результаті удару загинули дві жінки та немовля, яке перебувало у дитячому візочку.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 19 жовтня на фронті від початку доби відбулося 177 бойових зіткнень.

Найбільше ворожих атак зафіксовано на Південно-Слобожанському напрямку – 22.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 19 жовтня – в новині.

Упродовж дня 19 жовтня російські окупанти понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровщини. Відомо про двох загиблих, десятеро людей, серед яких дитина, зазнали поранень.

У Дніпрі через російські обстріли пошкоджені інфраструктура та багатоповерхівка. Поранень зазнав 55-річний чоловік. Його госпіталізували.

У Кривому Розі через обстріли РФ понівечені підприємство, логістична компанія, банк, магазини, заклад освіти, багатоквартирні будинки, автівки.

Більше інформації – в новині.

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Унаслідок атаки РФ по Хмельницькому пошкоджено підприємство та житловий будинок. На території підприємства виникла пожежа.

Унаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі та покрівлю підприємства, вибито вікна, а також пошкоджено легковий автомобіль.

Станом на 18:45 було відомо про госпіталізацію двох людей, ще одній людині надали медичну допомогу на місці події.

Станом на 20:28 повідомили про двох загиблих. Загинули дві жінки 1926 та 1954 років народження.

Працівники Київського метрополітену усувають пошкодження на станції "Чернігівська", яка постраждала внаслідок російського обстрілу, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

До ліквідації наслідків атаки залучили понад 70 фахівців. Наразі на станції повністю прибрали розбите скло та будівельне сміття.

"На завершальному етапі роботи з ремонту пошкоджених колій і контактної рейки. Триває відновлення систем електропостачання та управління рухом поїздів. Саме ці роботи є найбільш складними. Тривають вони із ночі. Водночас під час повітряних тривог працівники змушені переривати роботу і йти в укриття. Це впливає на темпи відновлення. Але фахівці працюють, аби якнайшвидше відновити рух на цій ділянці метро", - зазначив Кличко.

У приміщенні ТЦК на Печерську в Києві сталася стрілянина. Є поранені, повідомили в поліції Києва.

За попередньою інформацією, стрільбу відкрив чоловік, якого доставили за порушення законодавства про мобілізацію.

Поранено трьох поліцейських та трьох військовослужбовців. Стрільця затримали. Обставини події встановлюються.

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