Перед цим, ворожий безпілотник довго кружляв над Львовом та областю.

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Ввечері, 19 жовтня, Львівщина опинилась під атакою ворожих реактивних безпілотників. Є влучання.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Під атакою опинився обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині.

Оновлення: "Під час повітряної тривоги другий ворожий безпілотник атакував той самий обʼєкт. На місці працюють фахівці ДСНС", - зазначив Козицький.

Інформації про постраждалих немає. Масштаби пошкоджень поки невідомі.

Перед цим, безпілотник довго кружляв над Львовом та областю з великою швидкістю.