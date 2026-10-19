Ввечері, 19 жовтня, Львівщина опинилась під атакою ворожих реактивних безпілотників. Є влучання.
Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Під атакою опинився обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині.
Оновлення: "Під час повітряної тривоги другий ворожий безпілотник атакував той самий обʼєкт. На місці працюють фахівці ДСНС", - зазначив Козицький.
Інформації про постраждалих немає. Масштаби пошкоджень поки невідомі.
Перед цим, безпілотник довго кружляв над Львовом та областю з великою швидкістю.
- Вранці, 19 жовтня, у селі Зубра Львівського району через російську атаку були пошкоджені будинки та автомобілі.