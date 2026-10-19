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Російський дрон атакував об'єкт енергетичної інфраструктури на Львівщині (доповнено)

Перед цим, ворожий безпілотник довго кружляв над Львовом та областю.

Російський дрон атакував об'єкт енергетичної інфраструктури на Львівщині (доповнено)
Очільник Львівської ОВА Максим Козицький
Фото: facebook/Максим Козицький

Ввечері, 19 жовтня, Львівщина опинилась під атакою ворожих реактивних безпілотників. Є влучання.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Під атакою опинився обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. 

Оновлення: "Під час повітряної тривоги другий ворожий безпілотник атакував той самий обʼєкт. На місці працюють фахівці ДСНС", - зазначив Козицький.

Інформації про постраждалих немає. Масштаби пошкоджень поки невідомі. 

Перед цим, безпілотник довго кружляв над Львовом та областю з великою швидкістю.

  • Вранці, 19 жовтня, у селі Зубра Львівського району через російську атаку були пошкоджені будинки та автомобілі. 
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