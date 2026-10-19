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Судді районного суду на Полтавщині повідомили про підозру у шахрайстві

За даними слідства, жінка незаконно отримала доплати за науковий ступінь, якого їй насправді не затверджували.

Судді районного суду на Полтавщині повідомили про підозру у шахрайстві
Фото: Пресслужба Офісу генпрокурора

Судді Гребінківського районного суду на Полтавщині повідомили про підозру за шахрайство.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, вона незаконно отримала майже 467 тис. грн доплат до суддівської винагороди за науковий ступінь.

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Встановлено, що в 2007 році жінка отримала диплом доктора філософії у галузі права, виданий громадськими організаціями спільно з Міжрегіональною Академією управління персоналом. Однак документ не відповідав установленим законодавством вимогам, а Міністерство освіти і науки України не затверджувало рішення про присудження їй відповідного наукового ступеня.

Попри це, після призначення суддею у грудні 2016 року вона подала диплом для формування суддівського досьє. На його підставі їй встановили щомісячну доплату в розмірі 15 % посадового окладу.

Упродовж грудня 2016 року - березня 2026 року суддя незаконно отримала 466 775 грн бюджетних коштів.

Їй інкриміновано заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах в умовах воєнного стану. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

  • Правоохоронці затримали в Одесі адвоката за підозрою у шахрайстві на $315 тисяч. Юрист обіцяв президентці благодійного фонду вплинути на розслідування кримінального провадження через нібито зв’язки в СБУ та прокуратурі.
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