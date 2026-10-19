На Закарпатті викрили підпільне виробництво алкоголю: вилучили майже 50 тонн спирту

Фальсифіковані горілку та коньяк продавали в магазинах області під виглядом продукції відомих українських брендів.

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На Закарпатті викрили підпільне виробництво алкоголю, який продавали під виглядом продукції відомих українських брендів. Незаконний бізнес організувала родина з Ужгорода разом із двома спільниками.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, із листопада 2025 року до жовтня 2026-го на складі в селі Концово виготовляли фальсифіковані горілку та коньяк. Спирт завозили зі Львівщини, розбавляли водою та іншими компонентами, розливали у пляшки й маркували підробленими акцизними марками. Продукцію збували переважно в сільських магазинах Закарпаття.

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Під час 29 обшуків на Закарпатті та Львівщині вилучили близько 48,5 тонни спирту, майже тисячу пляшок алкоголю, понад 2,3 тисячі підроблених акцизних марок, обладнання для розливу, майже 10 тисяч пачок сигарет, п’ять автомобілів та чорнові записи.

П’ятьом підозрюваним інкримінують незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів, а також незаконні операції з підробленими акцизними марками.

Організатору та його сину суд обрав тримання під вартою з альтернативою застави, іншим трьом – домашній арешт.

Наразі вирішується питання про арешт майна підозрюваних і встановлюються інші причетні до незаконного бізнесу особи.

В ОГП нагадують, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.