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На Хмельниччині внаслідок ворожої атаки пошкоджена церква

Пошкоджено фасад храму, вікна та дзвіницю

На Хмельниччині внаслідок ворожої атаки пошкоджена церква
Ілюстративне фото

Пізно ввечері, 19 жовтня, росіяни атакували Хмельниччину. Внаслідок обстрілу пошкоджено церкву в Шепетівському районі.

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дзвіницю.

Інформація про постраждалих не надходила.

Раніше в ОВА повідомляли про перебої з електропостачанням внаслідок російських обстрілів у Шепетівському та Хмельницькому районах.

  • Унаслідок атаки РФ по Хмельницькому пошкоджено підприємство та житловий будинок. Відомо про двох загиблих, ще двоє людей постраждали.
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