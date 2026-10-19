На Хмельниччині внаслідок ворожої атаки пошкоджена церква

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Пізно ввечері, 19 жовтня, росіяни атакували Хмельниччину. Внаслідок обстрілу пошкоджено церкву в Шепетівському районі.

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дзвіницю.

Інформація про постраждалих не надходила.

Раніше в ОВА повідомляли про перебої з електропостачанням внаслідок російських обстрілів у Шепетівському та Хмельницькому районах.