На Хмельниччині внаслідок ворожої атаки пошкоджена церква

Пізно ввечері, 19 жовтня, росіяни атакували Хмельниччину. Внаслідок обстрілу пошкоджено церкву в Шепетівському районі.
Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дзвіницю.
Інформація про постраждалих не надходила.
Раніше в ОВА повідомляли про перебої з електропостачанням внаслідок російських обстрілів у Шепетівському та Хмельницькому районах.
- Унаслідок атаки РФ по Хмельницькому пошкоджено підприємство та житловий будинок. Відомо про двох загиблих, ще двоє людей постраждали.