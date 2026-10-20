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Reuters: Віткофф поїде на переговори в Осло за участі Зеленського без Кушнера

Участь братимуть представники ще п'яти країн, а також ЄС та НАТО.

Reuters: Віткофф поїде на переговори в Осло за участі Зеленського без Кушнера
Спеціальний посланець США Стів Віткофф
Фото: EPA/UPG

За інформацією агенції Reuters, спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф цього тижня прибуде до Норвегії для проведення чергового раунду перемовин щодо урегулювання російсько-української війни.

В Осло американський посадовець візьме участь у зустрічі, на якій також очікується присутність Президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стере, а також делегацій країн E4 - Великої Британії, Франції, Німеччини і Польщі - та Євросоюзу і НАТО.

Зять Трампа Джаред Кушнер, який зазвичай супроводжує Віткоффа у дипломатичних поїздках, цього разу долучиться до переговорів лише дистанційно через хворобу.

Після Норвегії посланець президента США знову поїде в Росію, де планує зустріч з диктатором Путіним для обговорення низки питань, серед яких не лише війна в Україні, але й звільнення з ув'язнення американського громадянина Стівена Хаббарда. 

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