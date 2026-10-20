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США згодні на тристоронню зустріч з Росією та Китаєм щодо України

Трамп похвалив Путіна і Сі за те, що нібито не допомагають Ірану.

США згодні на тристоронню зустріч з Росією та Китаєм щодо України
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує ідею проведення тристоронньої зустрічі з Росією та Китаєм щодо війни в Україні, яку раніше запропонував російський диктатор Путін.

Як пише Clash Report, господар Білого дому вважає, що такий формат переговорів буде організовано саме у Китаї. 

Водночас республіканець назвав "дуже позитивним" те, що Піднебесна та країна-агресор нібито "не роблять багато або практично нічого для допомоги Ірану". Окремо він також відзначив те, що комуністичний лідер Китаю Сі Цзінпінь буцімто "був дуже справедливим до України".

Трамп підкреслив, що наразі веде перемовини з Путіним щодо війни і не збирається "переривати цей процес посередині". 

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