Трамп заявив, що Росія поводиться справедливо щодо України

Він додав, що росіяни не надто багато роблять.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія справедливо поводиться з Україною та не надто багато робить з того, на що здатна. Те саме він сказав і про Китай.

Відповідні заяви Трампа під час розмови з журналістами цитує Clash Report.

"Росія, відверто кажучи, поводиться нормально щодо України. Вони не надто багато роблять», — заявив Трамп.

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На запитання, хто наказав обмежити роботу Starlink в Україні, Трамп відповів, що не знає, але хотів би це з’ясувати.

Також він заявив, що Зеленський давно мав би покласти край цій війні.

«І, відверто кажучи, я думаю… думаю, що настав час, аби від імені України переговори вів хтось інший, тому що, якщо подивитися на те, що сталося, лінія фронту майже не змінилася, але загинув мільйон людей — величезна кількість людей.

Якби він мене послухав, то вже давно уклав би набагато кращу угоду, і мільйон людей з його боку були б живі", - додав Трамп.