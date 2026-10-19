Військова хунта Малі відкриває спільно з російською компанією "Ядран" завод із переробки золота. Цей проєкт може бути своєрідною винагородою російським найманцям за допомогу в утриманні влади та придушенні опозиції.

Про це пише Служба зовнішньої розвідки України.

Відомо, що Малі отримає контрольний пакет у розмірі 62% статутного капіталу підприємства.

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Як зазначають у СЗРУ, 28 травня 2025 року Рада міністрів країни затвердила комюніке про створення підприємства. Це сталося напередодні переформатування ПВК "Вагнер" в "Африканський корпус" Міноборони РФ та легалізації його перебування в країні.

У той самий період військова хунта на чолі з Ассімі Гоїтою видала декрет про повний розпуск політичних партій та організацій, а влітку скасувала вибори. У результаті владу в країні фактично узурпували, а Гоїту призначили президентом до 2030 року.

Політичне протистояння в Малі переросло у збройний конфлікт із хунтою, яку підтримує російський "Африканський корпус".

Навесні 2026 року опозиційні сили атакували прихильників Ассімі Гоїти. Урядові війська разом із російськими найманцями були змушені залишити низку позицій на півночі країни. Влітку проурядовим силам вдалося стабілізувати ситуацію.

Заступник глави МЗС РФ Георгій Борисенко заявляв: "Завдяки діям Збройних сил Малі (FAMa), а також військовослужбовців “африканського корпусу” росії вона (ситуація в країні, - ред.) перебуває під контролем, і ми розраховуємо на те, що далі стабілізуватиметься".

У СЗРУ вважають, що прибутки від роботи золотопереробного заводу можуть стати розрахунком із "Африканським корпусом" за військову підтримку. Водночас, за оцінкою розвідки, російські структури отримають вплив на важливе джерело зовнішньоторговельних доходів Малі.

За даними СЗРУ, останніми роками Малі посідає 14-те місце у світі за обсягами офіційного видобутку золота та входить до трійки лідерів на африканському континенті. Проєктна потужність нового підприємства, за розрахунками, має становити до 200 тонн металу на рік.

У розвідці також нагадали про звинувачення російських військових у жорстоких діях проти місцевого населення.

За інформацією міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, серед таких випадків цього року були вбивства дев’яти місцевих жителів, зокрема чотирьох дітей, у селі Бомборі 10 липня, а також авіаційний удар по селу Корнія 15 червня, внаслідок якого загинули восьмеро цивільних, серед них троє дітей.

Малійська хунта заявляє, що новий завод має впорядкувати діяльність місцевих старателів, які, за різними оцінками, нелегально видобувають до 60 тонн золота на рік. У СЗРУ припускають, що до цього процесу залучать російських військових.

У повідомленні розвідки також зазначається, що Росія розпродає золоті запаси для покриття дефіциту бюджету. За перші вісім місяців 2026 року золотий запас РФ скоротився на 43,5 тонни. Через міжнародні санкції Росія має труднощі з реалізацією золота власного виробництва й шукає нові джерела його видобутку та надходжень для фінансування війни проти України.