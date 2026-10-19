Принцеса Нідерландів отримала військове звання сержанта

Церемонія пройшла минулої суботи на борту вітрильника Statsraad Lehmkuhl у порту Ден-Хелдер.

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Принцесу Нідерландів Катаріну-Амалію підвищили у званні до сержанта Збройних сил.

Про це повідомило Міністерства оборони Нідерландів.

Церемонія пройшла минулої суботи на борту вітрильника Statsraad Lehmkuhl у порту Ден-Хелдер.

Підвищення відбулося в межах участі принцеси Амалії в програмі Defensity College, у рамках якої вона проходить службу та стажування у Збройних силах Нідерландів.

Як повідомлялося, у квітні принцеса Нідерландів пройшла курс загальної військової підготовки і приєдналася до авіації у званні капрала.