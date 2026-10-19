Принцеса Нідерландів отримала військове звання сержанта

Принцесу Нідерландів Катаріну-Амалію підвищили у званні до сержанта Збройних сил.
Про це повідомило Міністерства оборони Нідерландів.
Церемонія пройшла минулої суботи на борту вітрильника Statsraad Lehmkuhl у порту Ден-Хелдер.
Підвищення відбулося в межах участі принцеси Амалії в програмі Defensity College, у рамках якої вона проходить службу та стажування у Збройних силах Нідерландів.
Як повідомлялося, у квітні принцеса Нідерландів пройшла курс загальної військової підготовки і приєдналася до авіації у званні капрала.
- Принцеса Амалія народилася у 2003 році, вона найстарша з трьох доньок чинного короля. Належить до Оранської династії, яка править Нідерландами з 1815 року.
- Королівський дім Нідерландів історично підтримує тісні зв’язки зі збройними силами країни. Вільгельм Оранський був воєначальником, а пізніші нідерландські королі мали верховне командування збройними силами.
- Після внесення змін до Конституції у 1983 році верховне командування перейшло до уряду.
- Король Віллем-Александр також має військовий досвід. Він проходив строкову службу у Королівських військово-морських силах Нідерландів, а згодом служив у Королівських сухопутних військах і Королівських військово-повітряних силах.