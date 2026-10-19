У Польщі затримали курсанта з українським громадянством за підозрою у шпигунстві

Підозрюваний навчався у Військово-медичній академії в Лодзі.

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У Польщі затримали курсанта Військово-медичної академії в Лодзі, який має польське та українське громадянство. Чоловіка підозрюють у шпигунстві.

Про це пише польське видання Rmf24.

Затримання провела Військова жандармерія за дорученням районної прокуратури Лодзь-Полесє. До розслідування також залучили Службу військової контррозвідки Польщі.

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Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик підтвердив затримання.

"Можу підтвердити, що було затримано слухача Військово-медичної академії. Він однозначно проявив себе як людина, яка здійснювала розвідку певних об’єктів польської армії", – повідомив Томчик.

За інформацією Rzeczpospolita, під час затримання у чоловіка вилучили кілька мобільних телефонів, документи, печатки, значну суму готівки в різних валютах і золото.

Томчик зазначив, що затриманий цікавився військовими об’єктами на території країни. Водночас він наголосив, що обставини справи ще розслідують, а підозру у шпигунстві необхідно довести. За його словами, польські служби також можуть контактувати з українською стороною в межах розслідування.

Заступник міністра додав, що протягом останніх трьох років польські служби затримали 50 осіб, підозрюваних у диверсіях та актах саботажу.