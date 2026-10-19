«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
ГоловнаСвіт

У Польщі затримали курсанта з українським громадянством за підозрою у шпигунстві

Підозрюваний навчався у Військово-медичній академії в Лодзі.

У Польщі затримали курсанта з українським громадянством за підозрою у шпигунстві
Фото: Укрінформ

У Польщі затримали курсанта Військово-медичної академії в Лодзі, який має польське та українське громадянство. Чоловіка підозрюють у шпигунстві.

Про це пише польське видання Rmf24.

Затримання провела Військова жандармерія за дорученням районної прокуратури Лодзь-Полесє. До розслідування також залучили Службу військової контррозвідки Польщі.

Реклама

Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик підтвердив затримання.

"Можу підтвердити, що було затримано слухача Військово-медичної академії. Він однозначно проявив себе як людина, яка здійснювала розвідку певних об’єктів польської армії", – повідомив Томчик.

За інформацією Rzeczpospolita, під час затримання у чоловіка вилучили кілька мобільних телефонів, документи, печатки, значну суму готівки в різних валютах і золото.

Томчик зазначив, що затриманий цікавився військовими об’єктами на території країни. Водночас він наголосив, що обставини справи ще розслідують, а підозру у шпигунстві необхідно довести. За його словами, польські служби також можуть контактувати з українською стороною в межах розслідування.

Заступник міністра додав, що протягом останніх трьох років польські служби затримали 50 осіб, підозрюваних у диверсіях та актах саботажу.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies