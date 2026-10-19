Міністр закордонних справ Росії Лавров їде до Ірану

Жовтень став найгіршим місяцем для комерційного судноплавства в Ормузькій протоці.

Російський міністр закордонних справ Сергєй Лавров 19 жовтня здійснить перший за час американо-ізраїльської операції проти Ірану візит до Тегерана. Його метою є проведення переговорів, спрямованих на «запобігання поверненню повномасштабної війни» в регіоні, пишуть CBS News.

МЗС Ірану повідомило, що готове обговорювати семиденне припинення вогню і відкриття Ормузької протоки, якщо Штати припинять морську блокаду і санкції проти Ірану. Минулого місяця Вашингтон відкинув цю тегеранську пропозицію.

Військово-морські сили Великої Британії повідомляли про 10 атак на комерційні судна, здійснені минулого тижня в Ормузькій протоці та біля неї. Згідно з їхнім даними, жовтень став найгіршим місяцем для атак у протоці з початку березня.

США передали Ірану пропозиції змін до його ініціативи домовитися про семиденне припинення вогню.