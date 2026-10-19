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Міністр закордонних справ Росії Лавров їде до Ірану

Жовтень став найгіршим місяцем для комерційного судноплавства в Ормузькій протоці. 

Міністр закордонних справ Росії Лавров їде до Ірану
Фото: EPA/UPG

Російський міністр закордонних справ Сергєй Лавров 19 жовтня здійснить перший за час американо-ізраїльської операції проти Ірану візит до Тегерана. Його метою є проведення переговорів, спрямованих на «запобігання поверненню повномасштабної війни» в регіоні, пишуть CBS News.

МЗС Ірану повідомило, що готове обговорювати семиденне припинення вогню і відкриття Ормузької протоки, якщо Штати припинять морську блокаду і санкції проти Ірану. Минулого місяця Вашингтон відкинув цю тегеранську пропозицію.

Військово-морські сили Великої Британії повідомляли про 10 атак на комерційні судна, здійснені минулого тижня в Ормузькій протоці та біля неї. Згідно з їхнім даними, жовтень став найгіршим місяцем для атак у протоці з початку березня.

  • Вашингтон у спробі знизити ціни на дизель та іншу нафтову продукцію перед проміжними виборами зблизився з Росією. 
  • Іран і Росія на тлі війни в Україні наростили військову співпрацю. Тегеран передав росіянам дрони типу шахед і ліцензії на їх виробництво. Окупанти б'ють такими безпілотниками з осені 2022 року. 
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