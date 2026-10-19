Протести у Франції: студенти заблокували вхід до музею Лувр

Влада у Марселі заборонила будь-які демонстрації та публічні зібрання в період із полудня до 8-ї години вечора.

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Студенти-протестувальники заблокували вхід до музею Лувр, щоб висловити підтримку демонстраціям старшокласників і засудити “поліцейські репресії”.

Про це агентству AFP повідомили керівництво музею та дві профспілки, пише France24.

“Ми з гордістю оголошуємо, що блокуємо найбільший музей у світі”, — йшлося в листівці, розміщеній біля Лувру.

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Devant la pyramide du Louvre, des étudiants d’écoles d’art et de culture manifestent et bloquent l’entrée du musée. «Les touristes qui attendent sont agressifs avec nous car ils ont payé leur billet», dit une des manifestantes qui distribuent des tracts en français et en anglais. https://t.co/s3nqIhAA2y — Jean-Baptiste Semerdjian (@JBSemerdjian) October 19, 2026

Влада у Марселі – другому за величиною міста Франції – заборонила будь-які демонстрації та публічні зібрання в період із полудня до 8-ї години вечора.

Прем'єр-міністр Себастьян Лекорню після проведення кризових переговорів із членами уряду виступить із заявою по телебаченню.

За оцінками голови Торгово-промислових палат Франції, від мародерства та заворушень, що сталися цими вихідними, безпосередньо постраждали понад 2000 підприємств, а сума збитків сягає “сотень мільйонів євро”.

Венсан Жанбрюн, міністр у справах міст Франції, назвав насильство “формою повстання”, засудивши злочинність, “підживлювану торгівлею наркотиками”.

За словами міністра юстиції Жеральда Дарманена, заворушення виявили недоліки в роботі силових структур щодо протидії загрозам з боку ультралівих протестувальників. Дарманен зазначив, що силові структури дуже ефективно реагують на загрози з боку терористів та організованих злочинних угруповань, проте діють менш успішно, коли йдеться про них.

У понеділок президент Франції Емманюель Макрон різко розкритикував “прорахунки” у сфері безпеки, які, за його словами, призвели до насильницьких протестів. Водночас він відхилив прохання про відставку міністра внутрішніх справ Лорана Нуньєса на тлі цієї кризи.

Заворушення розпочалися минулого місяця, коли учні вийшли на протест через брак вчителів та неналежний стан навчальних закладів, проте згодом ситуація загострилася, а коло порушуваних питань розширилося.

У суботу на вулиці вийшло понад пів мільйона людей, однак у деяких місцях протести переросли в насильство: підпалювали будівлі, а магазини піддавалися мародерству. У неділю окремі заворушення продовжилися – зокрема в Парижі.

У неділю міністерство внутрішніх справ оголосило про 2400 арештів по всій Франції. Тільки в Парижі заарештували 855 осіб, а понад 500 перебувають під вартою поліції.

У ході сутичок 997 поліцейських та жандармів отримали поранення, з них сім – тяжкого ступеня. Правозахисні групи заявили, що під час протестів кілька підлітків отримали від поліцейської зброї поранення "характерні для воєнних дій".