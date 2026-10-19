У Кенії суд винесе вирок у справі про масові вбивства. Проповідника звинувачують у вбивстві 190 дітей

Кенійський суд готується винести рішення у справі про масові вбивства, фігурантом якої є проповідник “кінця світу” Пол Маккензі, повідомляє BBC.
Маккензі та 29 його послідовників звинувачують у вбивстві 191 людини. Усі вони, за винятком однієї особи, були дітьми.
За версією слідства, члени його секти змушували дітей голодувати до смерті, щоб ті могли “зустрітися з Ісусом”. Згідно з доктриною цього культу, освіта була заборонена, а сучасна медицина вважалася “злом”.
Маккензі та інші 29 обвинувачених не визнали своєї провини у вбивствах, наполегливо стверджуючи, що нікого не примушували помирати.
Колишній начальник служби безпеки Маккензі, Енос Аманья Нгала, спочатку також був серед обвинувачених, але згодом уклав угоду зі слідством і став свідком обвинувачення.
Проти Маккензі та інших лідерів секти порушено низку інших кримінальних справ – зокрема, щодо тероризму, радикалізації та позбавлення дітей права на освіту.
Однак це перший випадок, коли пастор постане перед судом для оголошення вердикту за найтяжчими звинуваченнями – у вбивствах.
За інформацією влади, у лісі Шакахола, що поблизу узбережжя Кенії – місці, куди Маккензі привів своїх послідовників з усієї країни, – у неглибоких могилах було виявлено понад 400 тіл.
У кожній знайденій нами могилі було щонайменше три тіла. Серед останків були навіть діти, яким було всього кілька тижнів від народження.
За словами тих, хто проводив розкопки, у деяких дітей “руки й ноги були зв’язані, а тіла загорнуті в простирадла”.
Пастор заснував організацію “Міжнародне служіння “Добрі новини”” (Good News International Ministries) у 2003 році. Протягом наступних 16 років церква набула значної популярності, зібравши тисячі послідовників у своїх філіях у всій Кенії.
При церкві діяла телевізійна станція під назвою “Times TV”, яка транслювала проповіді пастора з його церкви в Малінді.
У своїх проповідях про “останні часи” він поширював теорії змови: зокрема, називав освіту “злом”, охорону здоров’я – “суперечливою віровченню”, а цифрові посвідчення особи – “печаткою диявола”.
У 2019 році головна церква припинила свою діяльність, і Пол Маккензі перебрався до лісу Шакахола, закликавши своїх послідовників піти за ним.
До березня 2023 року, коли місцеві пастухи виявили перші останки, загинули сотні людей.