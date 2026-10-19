У Кенії суд винесе вирок у справі про масові вбивства. Проповідника звинувачують у вбивстві 190 дітей

Члени секти Пола Маккензі змушували дітей голодувати до смерті, щоб ті могли “зустрітися з Ісусом”. Згідно з доктриною цього культу, освіта була заборонена, а сучасна медицина вважалася “злом”.

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Кенійський суд готується винести рішення у справі про масові вбивства, фігурантом якої є проповідник “кінця світу” Пол Маккензі, повідомляє BBC.

Маккензі та 29 його послідовників звинувачують у вбивстві 191 людини. Усі вони, за винятком однієї особи, були дітьми.

За версією слідства, члени його секти змушували дітей голодувати до смерті, щоб ті могли “зустрітися з Ісусом”. Згідно з доктриною цього культу, освіта була заборонена, а сучасна медицина вважалася “злом”.

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Маккензі та інші 29 обвинувачених не визнали своєї провини у вбивствах, наполегливо стверджуючи, що нікого не примушували помирати.

Колишній начальник служби безпеки Маккензі, Енос Аманья Нгала, спочатку також був серед обвинувачених, але згодом уклав угоду зі слідством і став свідком обвинувачення.

Проти Маккензі та інших лідерів секти порушено низку інших кримінальних справ – зокрема, щодо тероризму, радикалізації та позбавлення дітей права на освіту.

Однак це перший випадок, коли пастор постане перед судом для оголошення вердикту за найтяжчими звинуваченнями – у вбивствах.

За інформацією влади, у лісі Шакахола, що поблизу узбережжя Кенії – місці, куди Маккензі привів своїх послідовників з усієї країни, – у неглибоких могилах було виявлено понад 400 тіл.

У кожній знайденій нами могилі було щонайменше три тіла. Серед останків були навіть діти, яким було всього кілька тижнів від народження.

За словами тих, хто проводив розкопки, у деяких дітей “руки й ноги були зв’язані, а тіла загорнуті в простирадла”.

Пастор заснував організацію “Міжнародне служіння “Добрі новини”” (Good News International Ministries) у 2003 році. Протягом наступних 16 років церква набула значної популярності, зібравши тисячі послідовників у своїх філіях у всій Кенії.

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При церкві діяла телевізійна станція під назвою “Times TV”, яка транслювала проповіді пастора з його церкви в Малінді.

У своїх проповідях про “останні часи” він поширював теорії змови: зокрема, називав освіту “злом”, охорону здоров’я – “суперечливою віровченню”, а цифрові посвідчення особи – “печаткою диявола”.

У 2019 році головна церква припинила свою діяльність, і Пол Маккензі перебрався до лісу Шакахола, закликавши своїх послідовників піти за ним.

До березня 2023 року, коли місцеві пастухи виявили перші останки, загинули сотні людей.