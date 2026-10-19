Фінляндія планує закупити мільйон протипіхотних мін

Фінляндія планує угоду щодо закупівлі мільйона протипіхотних мін вітчизняного виробництва вартістю близько 00 мільйонів євро.
Про це передає "Європейська правда".
Закупівлі включають трубчасті міни, оснащені розтяжками, та наземні міни з датчиком тиску.
Очікується, що перші поставки здійснюватимуться протягом кількох років, а повний обсяг замовлення надійде до збройних сил країни у 2030-х роках.
Контракти наразі не підписано, закупівлі лише на етапі оголошення тендерів.
Заплановане замовлення приблизно відповідає кількості протипіхотних мін, які Фінляндія мала на своєму озброєнні до приєднання у 2012 році до Оттавської конвенції. Країна вийшла з конвенції у січні 2026 року, посилаючись на зміну ситуації з безпекою після вторгнення Росії в Україну.
Фінляндія також прагне створити власні промислові потужності для швидкого нарощування виробництва в разі кризи.
- Фінські підприємці постачали до Росії електроніку для ракет на понад €30 мільйонів, – розслідування Yle. Двоє громадян Фінляндії експортували до РФ електронні компоненти, які використовують для підвищення точності ракет.