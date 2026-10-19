Фінляндія планує закупити мільйон протипіхотних мін

Очікується, що повний обсяг замовлення надійде до збройних сил країни у 2030-х роках.

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Фінляндія планує угоду щодо закупівлі мільйона протипіхотних мін вітчизняного виробництва вартістю близько 00 мільйонів євро.

Про це передає "Європейська правда".

Закупівлі включають трубчасті міни, оснащені розтяжками, та наземні міни з датчиком тиску.

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Очікується, що перші поставки здійснюватимуться протягом кількох років, а повний обсяг замовлення надійде до збройних сил країни у 2030-х роках.

Контракти наразі не підписано, закупівлі лише на етапі оголошення тендерів.

Заплановане замовлення приблизно відповідає кількості протипіхотних мін, які Фінляндія мала на своєму озброєнні до приєднання у 2012 році до Оттавської конвенції. Країна вийшла з конвенції у січні 2026 року, посилаючись на зміну ситуації з безпекою після вторгнення Росії в Україну.

Фінляндія також прагне створити власні промислові потужності для швидкого нарощування виробництва в разі кризи.