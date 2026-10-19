The Hill: Республіканці в Конгресі США погрожують заблокувати додаткове фінансування Пентагону через політику Трампа щодо Росії

Законодавці вимагають від адміністрації Трампа посилити санкції проти Москви та скасувати обмеження на використання Україною супутникових систем.

У Палаті представників США зростає невдоволення політикою президента Дональда Трампа щодо Росії. Частина республіканців попереджає, що готова заблокувати додаткове фінансування Пентагону, якщо адміністрація не посилить тиск на Москву, пише The Hill.

Конфлікт загострився після угоди Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним щодо імпорту російського дизелю до США для стримування зростання цін на пальне. Додаткове обурення викликали повідомлення про обмеження використання Україною стратегічних супутникових систем.

Республіканці, які підтримують Україну, вимагають відновити санкції проти Росії та скасувати обмеження на супутникові технології.Водночас адміністрація Трампа намагається заручитися підтримкою Конгресу для затвердження щонайменше 350 млрд доларів додаткових військових витрат у межах законодавчого пакета.

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Конгресмен Дон Бейкон заявив, що законодавчі ініціативи Трампа не матимуть шансів на ухвалення під час завершальної сесії Конгресу, якщо президент не змінить курс щодо України та Росії.

"Рішення адміністрації скоротити обмін розвідданими з Україною та доступ до Starlink рівнозначне допомозі загарбнику та воєнному злочинцю, який бомбить міста", – написав Бейкон у соцмережі X.

Конгресмен Браян Фіцпатрік також попередив про "наслідки", якщо адміністрація не відновить доступ України до супутникових технологій. За його словами, федеральні відомства не отримуватимуть фінансування, якщо не виконуватимуть своїх обов’язків.

Окреме невдоволення викликало рішення щодо російського пального. Група конгресменів від обох партій у листі до Трампа закликала скасувати відповідний дозвіл і повністю та невідкладно запровадити санкції проти Росії. П’ятеро республіканців підтримали це звернення.

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"Ми закликаємо адміністрацію відкликати цей дозвіл і не видавати нових генеральних ліцензій, які відновлюють російські енергетичні операції та повертають доходи до військової скарбниці Кремля", – йдеться в листі законодавців.

Тим часом міністр оборони США Піт Гегсет наполягає на ухваленні додаткового пакета військових витрат обсягом щонайменше 350 млрд доларів. Він заявив, що Пентагон працює над цим питанням спільно з Білим домом незалежно від результатів проміжних виборів.

Пакет передбачає фінансування системи протиракетної оборони Golden Dome, безпілотників, розширення виробництва боєприпасів, штучного інтелекту та модернізації військової техніки.

Однак через опозицію демократів до війни США проти Ірану та невдоволення частини республіканців політикою Трампа щодо Росії керівництву Республіканської партії може бути складно зібрати достатню кількість голосів для ухвалення пакета.