Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама попередив протестувальників про неприпустимість насильства на тлі нових сутичок із поліцією в Тирані та посилення вимог щодо його відставки.

Про це повідомляє AFP.

"Протести – це право, тоді як насильство – це злочин. На цьому критичному етапі нашого демократичного розвитку цю червону лінію необхідно чітко провести", – написав Рама у Facebook.

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Він заявив про готовність до діалогу, але не з тими, хто вдається до насильства, і не з політичними партіями, які від нього не дистанціюються.

У понеділок сотні протестувальників знову зібралися на головній площі Тирани та біля Міністерства освіти. Вони заявили, що продовжуватимуть акції, доки Рама не піде у відставку.

Протести тривають уже кілька місяців. Серед причин – вимоги поліпшити умови навчання у вищих навчальних закладах, обурення корупцією та невдоволення урядом.

Спецпідрозділи поліції застосували водомети, сльозогінний газ і гумові кулі для розгону натовпу, який атакував урядові будівлі. Протестувальники кидали в правоохоронців каміння, коктейлі Молотова та феєрверки. Також у кількох районах міста пошкодили магазини.

За даними влади, у зіткненнях постраждали близько 300 людей, більш як половина з них – поліцейські.

У неділю протестувальники кинули коктейлі Молотова в поліцейський відділок і вхід до Міністерства внутрішніх справ. Значних пошкоджень зазнали й інші урядові будівлі, зокрема Міністерство освіти, яке залишається одним із центрів протестного руху.

Під час зустрічі з офіцерами в понеділок Рама високо оцінив дії поліції та пообіцяв виплатити по 2500 євро кожному правоохоронцю, який перебуває на передовій. Також він заявив про суттєве підвищення зарплат із 1 січня.

Прем’єр звинуватив у заворушеннях «іноземні сили» та заявив про поширення дезінформації з боку Росії й Ірану. За його словами, Росія не є союзником Албанії, а її вплив поширюється на соціальні мережі. Рама також заявив про десятки тисяч фейкових профілів, які, за його твердженням, пов’язані з Іраном і використовуються під виглядом екологічного активізму.

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Початковим приводом для антиурядових протестів у країні став суперечливий проєкт будівництва курорту, пов’язаний із родиною президента США Дональда Трампа.

Що відомо про будівництво елітного курорту в Албанії

Курорт Кушнера планують звести на території дикого узбережжя, лісів і водно-болотних угідь, де мешкають морські черепахи і рожеві фламінго. Саме фламінго стали символом протестного руху, який отримав назву «Революція фламінго».

Дружина Кушнера Іванка Трамп раніше розповідала, що ідея створення курорту виникла після того, як вони з чоловіком побачили це узбережжя під час подорожі яхтою.

У 2024 році Кушнер представив проєкт у соціальних мережах, опублікувавши художню візуалізацію майбутнього комплексу з готелем, віллами, басейнами та яхтовими причалами. Суму власних інвестицій він не розкривав.

Албанський уряд активно підтримує будівництво. Рама влітку заявив, що це «прекрасний» проєкт, який буде реалізований попри протести.

Раніше Брюссель уже закликав Албанію, як країну-кандидата до ЄС, дотримуватися європейських екологічних норм під час реалізації цього проєкту.

У липні стало відомо, що албанські прокурори підозрюють бізнесмена з Маямі Артура Шеху, якого на батьківщині розшукують за підозрою у відмиванні коштів від наркоторгівлі, у підробці документів на землю, де має бути курорт.

Днями у столиці Албанії Тирані десятки тисяч студентів вийшли на протести. Люди підпалили урядову будівлю, два банки, а також закидали поліцію камінням.