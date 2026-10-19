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Корецький: система бронювання не зміниться для справді критичних підприємств

Зміни покликані протидіяти зловживанням. 

Корецький: система бронювання не зміниться для справді критичних підприємств
Прем'єр-міністр України Сергій Корецький
Фото: КМУ

Кабінет міністрів цього тижня фіналізує зміни до системи бронювання, аби зробити систему справедливішою. Про це прем'єр Сергій Корецький повідомив у інтерв'ю BBC Україна.

Зміни спрямовані побороти зловживання. Справді критичні для держави підприємства бронюватимуть працівників, як раніше.

«Переглядаємо лише ті випадки, коли статус критичності використовують формально, щоб забронювати людей, не пов'язаних із дійсно критичною роботою», – пояснив Сергій Корецький.

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Під час години запитань до уряду в Верховній Раді минулої п'ятниці Корецький пояснював, що є компанії, які користуються статусом критичних і збільшують штат. При цьому не всі працівники займаються роботою, що є критично важливою.

Як приклад він навів умовну компанію-підрядницю Укренерго, де зі 100 працівників були заброньовані усі, а підряд виконували лише 20.

Кабмін розглядає можливість встановлення ліміту для підприємств, які мають право бронювати працівників, у 85 % замість 100. Зміни можуть торкнутися понад 900 компанії оборонно-промислового комплексу. 

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