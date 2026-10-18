​Кабмін створив комісію з продажу державних пакетів акцій Sense Bank та Укргазбанку

Уряд утворив комісію з продажу державних пакетів акцій Sense Bank та Укргазбанку.
Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.
Він зазначив, що до роботи цієї комісії можуть долучатися представники міжнародних фінансових організацій та інституцій ЄС.
«Ця комісія визначатиме порядок проведення конкурсів, ухвалюватиме рішення про допуск учасників, погоджуватиме стартову ціну торгів з урахуванням рекомендацій радника, переможців і ціну продажу та подаватиме відповідні рішення на затвердження уряду. Мінфін уже обрав радників для обох банків», - додав глава уряду.
Корецький пояснив, що таким чином хочуть створити належні умови для прозорого та конкурентного продажу державних пакетів акцій обох банків.
- Sense Bank (колишній «Альфа-Банк») націоналізували у 2023 році через російських власників.
- Його головними акціонерами були Михайло Фрідман, Петро Авен та інші партнери з «Альфа-Груп».
- У серпні цього року Корецький повідомив, що Міністерство фінансів отримало завдання від уряду активізувати процес продажу Sense Bank.
- Крім того, керівництво фінустанови почало фігурувати у резонансних розслідування антикорупційних органів. Так, за даними НАБУ, голова правління і голова наглядової ради банку Олексій Ступак і Микола Гладишенко у змові з екснардепом Максимом Микитасем, заступницею голови Офісу президента Іриною Мудрою та іншими учасниками злочинного угруповання забезпечили внесення застави 150 млн грн, здобутих нелегальним шляхом, за ексміністра Германа Галущенка, який є підозрюваним у справі про корупцію в «Енергоатомі».
- Частину коштів проводили через «Сенс Банк». Для проведення коштів відключили автоматичний фінмоніторинг, а також його не провели вручну.
- 19 серпня уряд відсторонив Гладишенка. Також Кабмін ініціював відсторонення Ступака.
- На засіданні 21 серпня Кабмін припинив повноваження голови наглядової ради Гладишенка.