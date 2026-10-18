​Кабмін створив комісію з продажу державних пакетів акцій Sense Bank та Укргазбанку

Прем’єр-міністр пояснив, що хочуть умови для прозорого та конкурентного продажу державних пакетів акцій обох банків.

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Уряд утворив комісію з продажу державних пакетів акцій Sense Bank та Укргазбанку.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Він зазначив, що до роботи цієї комісії можуть долучатися представники міжнародних фінансових організацій та інституцій ЄС.

«Ця комісія визначатиме порядок проведення конкурсів, ухвалюватиме рішення про допуск учасників, погоджуватиме стартову ціну торгів з урахуванням рекомендацій радника, переможців і ціну продажу та подаватиме відповідні рішення на затвердження уряду. Мінфін уже обрав радників для обох банків», - додав глава уряду.

Корецький пояснив, що таким чином хочуть створити належні умови для прозорого та конкурентного продажу державних пакетів акцій обох банків.