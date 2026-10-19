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Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським (доповнено)

Обговорили зокрема ситуацію в Олешках та гуманітарне припинення вогню.

Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським (доповнено)
Папа Лев XIV
Фото: EPA/UPG

Папа Лев XIV та Володимир Зеленський провели телефонну розмову.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на заяву Святого Престолу.

Під час телефонної розмови Папа Лев торкнувся «складної ситуації» в Олешках Херсонської області та згадав прохання про гуманітарне припинення вогню, яке він представив Путіну під час їхньої телефонної розмови.

Понтифік додав, що сподівається, що співпраця між обома країнами дозволить доставку продуктів харчування та медикаментів, а також добровільну та безпечну евакуацію цивільного населення. Він також підтвердив відданість Святого Престолу сприянню діалогу та миру.

Зеленський розповів Понтифіку про ситуацію з російською ескалацією, постійні удари Росії по українських містах і громадах. 

"Звісно, говорили також про всі безпекові виклики та загрози, які зараз є, зокрема періодичну відсутність попереджень від партнерів про російські балістичні атаки, що сталося вже тричі за останній час. Дякую Його Святості за підтримку та всі зусилля заради досягнення гідного миру", - заявив президент.

  • За декілька днів до цього, Папа Римський Лев XIV говорив із Путіним про перемир’я для доставки гуманітарної допомоги в окуповані Олешки. Лев XIV висловив занепокоєння гуманітарною ситуацією в місті на Херсонщині та закликав до безпечної евакуації цивільних.
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