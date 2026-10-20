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Зросла кількість загиблих внаслідок удару по підприємству в Обухівському районі

Під завалами знайшли тіла двох жінок. 

Зросла кількість загиблих внаслідок удару по підприємству в Обухівському районі

Зросла кількість жертв російського удару по Обухівському району, проведеного 19 жовтня. Під завалами атакованого підприємства знайшли тіла ще двох людей. 

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. Станом на зараз відомо про трьох загиблих – чоловіка і двох жінок.

«Тіла загиблих виявили під час ліквідації наслідків атаки», – сказав голова ОВА. 

Пожежу на підприємстві ліквідовано. Тривають роботи з розбирання завалів. 

  • Росіяни атакували дронами підприємство в Обухівському районі увечері 19 жовтня. На той час було відомо про загиблого чоловіка і шістьох поранених.
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