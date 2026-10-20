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У Запорізькій області одна людина загинула, і ще пʼятеро поранені унаслідок атак РФ

Від обстрілів постраждали 52 населені пункти області. 

У Запорізькій області одна людина загинула, і ще пʼятеро поранені унаслідок атак РФ
Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж минулої доби у Запорізькій області одна людина загинула, ще п’ятеро поранені внаслідок ворожих ударів по обласному центру та району.

Про це йдеться у повідомленні співголови Ради оборони Івана Федорова. 

Загалом упродовж доби окупанти завдали 848 ударів по 52 населених пунктах області.

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Війська РФ здійснили 14 авіаударів по Балабиному, Кушугуму, Зарічному, Ясній Поляні, Жовтій Кручі, Таврійському, Новорозівці, Веселянці, Оріхову, Вільнянці та Васинівці,

613 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Річне, Тернувате, Червонодніпровку, Біленьке, Григорівку, Веселянку, Запорожець, Новояковлівку, Запасне, Магдалинівку, Різдвянку, Новоіванівку, Матвіївку, Козаківське,  Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Омельник, Білогір’я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Копані, Долинку, Рівне, Воздвижівку, Придорожнє та Нове Запоріжжя.

Зафіксовано 2 обстріли із РСЗВ по Запорожцю та Червоній Криниці.

219 артударів прийшлися по Річному, Тернуватому, Червонодніпровці, Новояковлівці, Запасному, Магдалинівці, Різдвянці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському,  Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Новопавлівці, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Омельнику, Білогір’ю, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Верхній Терсі, Копанях, Долинці, Рівному, Воздвижівці, Придорожньому та Новому Запоріжжю.

Надійшло 83 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

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