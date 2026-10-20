Від вечора сили ППО знешкодили 115 із 165 запущених російських дронів

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 30 локаціях, а також падіння уламків у 13 місцях.

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У ніч на 20 жовтня, починаючи із 18:00 минулого дня, сили протиповітряної оборони знешкодили 115 безпілотників, які Росія запустила по території України. Загалом ворог атакував 165 дронами.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

«У ніч на 20 жовтня (з 18:00 19 жовтня) противник атакував 165 ударними БпЛА типу Shahed (105 із них - реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Чауда, Гвардійське та з акваторії Азовського моря», – розповіли там.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила і подавила 115 ворожих БпЛА типу Shahed (73 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів. 20 ударних безпілотників станом на 08:15 ще в повітрі, бойова робота триває.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 30 локаціях, а також падіння уламків у 13 місцях.